Regionali, il pronostico di Salvini: «Vinciamo di 20 punti» Il leader della Lega nel corso di una conferenza stampa a San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese: per lui il M5S non supererà il 6%

Condividi su









Il pronostico è di una vittoria di 20 punti in Calabria; vittoria anche in Emilia Romagna («vinceremo bene») e una previsione per il M5s, in entrambe le regioni, di un 5-6% : così Matteo Salvini nella conferenza stampa dopo il comizio a San Giovanni in Persiceto, nel bolognese.