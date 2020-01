Autismo e disabilità, a Lamezia incontro tra Angsa e gli assessori Bambara e Gargano Tra i temi trattati il bando per assistenti alle persona, il progetto individuale di vita, il piano per il diritto allo studio e un numero WhatsApp dove segnalare il mancato rispetto dei parcheggi dedicati a tutti i disabili

LAMEZIA TERME Si è svolto martedì 21 gennaio un incontro tra “Angsa Lamezia” e due assessori della giunta Mascaro, Gargano e Bambara, con delega alla Cultura e all’Istruzione la prima, alle Politiche Sociali la seconda. Tanti i punti di discussione e le proposte portate al tavolo dall’associazione dei genitori soggetti autistici. «Si è parlato – scrivono – del bando per assistenti alle persona, di progetto individuale di vita, di piano per il diritto allo studio, fino ad arrivare a richieste più concrete come creazione di un numero WhatsApp dove segnalare il mancato rispetto dei parcheggi dedicati a tutti i disabili non solo autistici, proposta questa già avanzata da Angsa Lamezia Terme alla Commissione Straordinaria ma che è rimasta senza alcun riscontro, fino ad arrivare all’istituzione di un giorno della settimana dedicato ai disabili e ai loro familiari in cui poter ottenere documenti e certificazioni senza attendere tempi e confusione mal tollerati dai soggetti con autismo, previa formazione del personale comunale addetto al rilascio di tali documenti». «Si è proposto – scrivono ancora – un intervento di tipo culturale da effettuare per tutto il mese di aprile non solo giorno 2, data della giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo, un mese “blu” in cui proporre alle scuole la visione di un film a tema preceduta da una introduzione sull’autismo, fruibile però anche dai più giovani, da parte degli addetti ai lavori». «Iniziative – conclude Angsa Lamezia – tese a sensibilizzare la cittadinanza e le giovani generazioni con l’auspicio che uno giorno la nostra città possa diventare un “comune blu” sull’esempio di realtà particolarmente sensibili ai bisogni dei più deboli».