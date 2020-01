Tallini contro Morra: «Sono in campo più forte di sempre» Il leader di Forza Italia rilancia le critiche al presidente dell’Antimafia dopo il suo inserimento tra i cosiddetti “impresentabili” alle elezioni

Condividi su









CATANZARO «Ci penseranno i miei elettori e i miei avvocati a dare le giuste risposte al piccolo Robespierre ligure che vorrebbe avvolgere in un clima di terrore la Calabria». Con queste parole Mimmo Tallini, vicecoordinatore regionale di Forza Italia e ricandidato con Fi al Consiglio regionale, ribadisce le sue critiche al presidente della Commissione parlamentare antimafia, Nicola Morra, con riferimento all’inserimento del suo nome tra i cosiddetti “impresentabili” alle Regionali. «L’insulso agguato del senatore Morra – aggiunge Tallini – non mi intimidisce e non intimidisce le tantissime persone che mi conoscono da oltre 35 anni e che in queste ore mi stanno facendo sentire la loro vicinanza e la loro solidarietà. Morra consuma una vendetta personale perché non mi ha perdonato di averlo chiamato “giacobino di periferia” quando, in preda al delirio, aveva sostenuto che tenere un rosario in tasca equivaleva ad essere mafioso, con lo scopo di colpire l’allora ministro dell’Interno Salvini». Secondo l’esponente forzista, «saranno i calabresi e le urne a dire se sarò degno di essere ancora consigliere regionale. Sono in campo, con la grinta e la forza di sempre, nonostante l’entrata a gamba tesa di una persona non degna di sedere in Parlamento. Non sarà certo un paracadutato, un nominato senza alcun contatto con la gente, un untore che si scaglia con odio contro innocenti, ad impedire che sia democraticamente eletto. Delle sue angherie e dell’uso personale che fa delle istituzioni – conclude Tallini – ne risponderà nelle sedi più opportune, dove dimostrerò non solo la mia correttezza in oltre 35 anni di politica, ma soprattutto l’obiettivo politico perseguito dal Morra. Che, come tutti i Robespierre, vedrà ritorcersi contro sè stesso il male che ha seminato».