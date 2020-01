Aiello, Callipo, Santelli, Tansi: ore febbrili nei quartier generali I candidati a governatore seguiranno lo spoglio nelle segreterie allestite per l’occasione. Cosenza, Maierato, Lamezia e Catanzaro Lido i luoghi prescelti

CATANZARO I candidati alla presidenza della Regione Calabria seguiranno lo spoglio delle elezioni nelle rispettive segreterie, allestite per l’occasione e già attive dal tardo pomeriggio. In particolare, Jole Santelli, candidata per il centrodestra, sarà al T-Hotel di Lamezia Terme (Catanzaro), Pippo Callipo, candidato per il centrosinistra, sarà al Resort Popilia, di sua proprietà, a Maierato (Vibo Valentia). Francesco Aiello, candidato dell’alleanza civica M5s, invece, seguirà lo spoglio alla segreteria del Movimento 5 Stelle a piazza Bilotti a Cosenza, mentre il candidato civico Carlo Tansi sarà al Bar Cremino a Catanzaro Lido.