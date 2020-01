REGIONALI 2020 | Salvini: «Per la prima volta siamo determinanti al Sud» – VIDEO Il leader del “Carroccio” commenta i primi dati elettorali. «In Calabria ho macinato chilometri, sono soddisfatto. Ritornerò, noi ci siamo anche dopo la campagna elettorale»

BOLOGNA Il leader della Lega rompe il silenzio e da Bologna commenta i primi dati. Inizia nel ringraziare i calabresi nonostante si trovi in Emilia Romagna. «Grazie a chi ha votato -dice- essersi recati alle urne significa prendersi la responsabilità del futuro. Vi ringrazio non da segretario della Lega ma da italiano. Prendersi la briga di andare al voto sia in Calabria che in Emilia Romagna è un grande segnale di responsabilità». Il segretario del “Carroccio” è soddisfatto di questi primi risultati «lo sarò ancora di più se saremo il primo partito del centrodestra sia in Calabria che nell’Emilia Romagna». La prova muscolare della Lega, anche i Calabria, Salvini la giustifica così: «Ho fatto migliaia di chilometri e mi prendo il merito adesso di questi risultati. Permettetemi – aggiunge – il dato della Calabria mi riempie di orgoglio, ci siamo determinati anche in una regione dove non esistevamo e adesso entriamo con forza nel consiglio regionale e ricopriremo con gli assessorati che ci verranno assegnati dei ruoli importanti. Chi in Calabria si è candidato con la Lega ha deciso di entrare a far parte di una famiglia e saremo uniti. Sono andato in Calabria nel corso della campagna elettorale e ci ritornerò dopo che la vittoria sarà ufficializzata». Salvini, tra le altre cose, ha auspicato un gemellaggio ideale tra Reggio Emilia e Reggio Calabria accomunati sotto il segno di una «lotta alla ‘ndrangheta non avrà precedenti».

Si è limitato a un commento sull’astensionismo, invece, Cristian Invernizzi, commissario regionale della Lega: «Affluenza al 44% è dato rammaricante. La mancanza di partecipazione della Calabria è già un punto fondamentale sul quale lavorare per il futuro della Regione». «Jole Santelli – ha detto successivamente – sarà un ottimo presidente, tra i partiti del centrodestra non ci sono spaccature».