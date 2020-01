REGIONALI 2020 | Carlo Tansi: «Se andremo in Consiglio faremo vera opposizione» Il candidato presidente della Calabria commenta le prime proiezioni: «Si prospetta un risultato che va al di là delle aspettative. Pronti a creare un movimento territoriale»

COSENZA «Siamo felicissimi, abbiamo la soddisfazione di dire che abbiamo superato l’8% investendo poco più di 15mila euro per tutti e 42 i candidati». Questo il primo commento di Carlo Tansi, candidato alla presidenza della Regione Calabria che, secondo le prime proiezioni, sarebbe oltre il 9%. «È una grande soddisfazione – ha detto ancora – per un movimento partito tra la gente. Noi alle nostre spalle non abbiamo Salvini, Zingaretti o Berlusconi ma solo i calabresi. Chi andrà in Consiglio a rappresentarci, poi, farà un’opposizione vera che finora è sempre mancata nella storia della Calabria». Carlo Tansi ha commentato anche il risultato del Movimento 5 Stelle: «Se dovessero uscire dallo sbarramento potremmo avere un altro eventuale consigliere oltre a quelli che ci spettano. Siamo molto fiduciosi. Non ci aspettavamo di superare il M5S. Noi siamo andati avanti con le nostre forze e con il nostro cuore. E se tutto andrà bene faremo delle nostre liste un movimento territoriale in tutta la Calabria».