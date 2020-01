REGIONALI 2020 | Pd primo partito. Testa a testa Forza Italia-Lega I dem ottengono oltre il 15% dei consensi. Gli azzurri sarebbero il secondo schieramento con 12,45% pochi decimali sopra il partito di Salvini. Segue di poco Fratelli d’Italia

Condividi su









CATANZARO È il Partito democratico la prima formazione politica della Calabria. Quando manca ormai poco alla conclusione delle operazione di scrutinio, emerge infatti che il partito diretto in regione dal commissario Stefano Graziano va oltre la quota del 15 per cento dei consensi complessivi (un po’ meglio dei dati degli exit poll) . Un risultato decisamente più basso delle ultime competizioni regionali quando i dem erano al 23,7% ed inferiore anche alla percentuale racimolata dal partito di Zingaretti alle Europee (18,3%), ma in ripresa rispetto alle politiche di due anni addietro quando il Pd aveva raccolto in Calabria il 14,3 per cento dei consensi.

Una buona performance tutto sommato per i dem – nonostante le due scissioni avvenute a livello nazionale e la battaglia tutta in salsa calabrese degli ultimi mesi tra l’ormai ex governatore Mario Oliverio e la dirigenza nazionale e regionale del Pd – che però non basta a sostenere l’avanzata di Pippo Callipo che da solo fa meglio dell’intero schieramento del centrosinistra.

Come secondo partito a livello regionale si colloca Forza Italia anche se per pochi decimali sopra la Lega: 12,45% contro il 12,15%. Segue poi dopo i due big del centrodestra Fratelli d’Italia con circa l’11% dei consensi. Di certo la formazione di Salvini compie un “miracolo” passando da quota zero delle ultime regionali del 2014 ad oltre il 12 percento. Mentre gli azzurri ottengono praticamente lo stesso risultato di sei anni fa. Molto bene anche il partito della Meloni che passa dal 2,5% del 2014 al 10,91 di oggi.

Valutando in chiave regionale avanza anche il Movimento 5 Stelle che nelle ultime competizioni per ottenere un posto a Palazzo Campanella aveva ottenuto il 4,9% contro il 6,22 delle attuali Regionali. Ma in questo caso vanno anche valutati i dati che avevano visto i pentastellati volare a quote decisamente più alte sia alle Europee dello scorso anno quando i grillini avevano ottenuto il 14,3% dei consensi e soprattutto se paragonato alle Politiche del 2018 quando addirittura i 5Stelle erano al 43,4%.