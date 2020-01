REGIONALI 2020 | Palazzo Campanella: ecco tutti gli eletti Trentuno i seggi assegnati dallo spoglio delle Regionali del 26 gennaio. Venti alla maggioranza compresa la neogovernatrice Jole Santelli, undici alla minoranza con la presenza anche di Pippo Callipo

REGGIO CALABRIA La composizione di Palazzo Campanella uscita dalle elezioni regionali del 26 gennaio 2020 per il rinnovo del parlamentino calabrese restituisce un quadro completamente ribaltato rispetto alla situazione precedente. Con una maggioranza affidata alle forze del centrodestra e, viceversa, gli esponenti del centrosinistra sedere tra i banchi dell’opposizione. Nell’Astronave ci saranno nuovi volti e vecchie conoscenze, ma ci sono novità importanti anche per quanto attiene la presenza di forze politiche nazionali precedentemente assenti. In primis la Lega.

Scendendo nel dettaglio dei 31 consiglieri che entreranno nella massima assemblea calabrese, 20 appartengono alla maggioranza di centrodestra compreso il neo presidente Jole Santelli, mentre tra le fila della minoranza si annoverano i restanti 11 membri tra cui lo sfidante Pippo Callipo. Le altre due coalizioni – quella che vedeva Francesco Aiello candidato governatore e l’altra con Carlo Tansi leader – che ambivano ad entrare in Consiglio sono rimaste a bocca asciutta.

Tra le file dalla maggioranza il partito che si aggiudica maggiori posti in Aula è Forza Italia con 5 esponenti. Seguono appaiati con lo stesso numero di rappresentati la “Lega Salvini Calabria” e “Giorgia Meloni Fratelli d’Italia”: entrambi avranno 4 membri in aula. Due i rappresentati della lista “Jole Santelli presidente” con lo stesso numero entrano anche gli esponenti di “Calabria Libertas Unione di Centro” e della Casa delle libertà.

Tra i banchi dell’opposizione la maggiore presenza verrà assicurata dal Partito democratico che avrà in Aula 5 rappresentanti. Tre invece quelli diretta espressione del candidato governatore “Io resto in Calabria con Pippo Callipo presidente” ed infine 2 saranno i membri della lista “Democratici progressisti Calabria”.

Ma ecco i nominativi degli eletti, esclusi ovviamente i due contendenti, che entrano in Consiglio regionale suddivisi per lista. (rds)