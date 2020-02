Pd, Zingaretti torna in Calabria per ripartire da Callipo Domani il segretario dem a Catanzaro incontrerà eletti e dirigenti: nell’agenda del partito regionale l’opposizione alla Regione e il futuro congresso (forse…)

Il segretario del Pd Nicola Zingaretti torna domani in Calabria per alcuni incontri con Pippo Callipo e con gli eletti e i candidati del Pd alle scorse elezioni regionali. Alle ore 17 il segretario del Pd sarà a Catanzaro per un’assemblea pubblica finalizzata ad avere un primo confronto con gli eletti e con i dirigenti del partito calabrese dopo il voto del 26 gennaio. Uno spunto di riflessione sarà anche quello dell’astensione molto alta che hanno registrato le Regionali, un dato rispetto al quale – ha sostenuto il commissario del Pd calabrese Stefano Graziano – «il partito ha l’obbligo di interrogarsi e intercettare quanti sono ormai completamente disillusi dalla politica». Ma al centro dell’agenda politica dei democrat calabresi ci sarà il ruolo di opposizione al centrodestra in Consiglio regionale, e soprattutto il futuro percorso del partito, che dovrebbe avviare un profondo rinnovamento e dovrebbe essere chiamato a celebrare il congresso regionale. Dovrebbe…