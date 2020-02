Nel Catanzarese la terra continua a tremare In serata altre due scosse di terremoto nella zona della Presila, con epicentro il comune di Albi: lo sciame sismico in atto da una decina di giorni

Non si ferma lo sciame sismico nell’area della Presila catanzarese, sciame ormai in atto da una decina di giorni: questa sera dalla sala sismica di Roma, sono state registrate, a distanza di pochi minuti l’una dall’altra, due scosse di terremoto ad Albi, il Comune epicentro dello sciame. La prima scossa, registrata alle 20.24, è stata di magnitudo 3.1 profondità 6 chilometri, la seconda è stata avvertita alle 21.05, magnitudo 2.3 e profondità sei chilometri. Non si registrano danni a cose o persone, ma sui social non mancano reazioni di preoccupazione da parte della popolazione. La Protezione civile regionale comunica di essere in costante contatto con i sindaci del territorio, con i quali si intendono organizzare incontri nei prossimi giorni. Solo negli ultimi 4 giorni nella zona di Albi sono state registrate dieci scosse. Nei prossimi giorni, su richiesta di sindaci della zona come il primo cittadino di Sellia, Davide Zicchinella, sono attesi esperti dell’Istituto di vulcanologia per un sopralluogo sul campo.