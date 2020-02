Ricercato in tutt’Europa, catturato a Corigliano-Rossano La polizia ha fermato un cittadino di nazionalità bulgara destinatario di un mandato di arresto europeo per furto

Gli agenti del commissariato di Corigliano-Rossano hanno catturato un cittadino bulgaro, K.K.B. di 44 anni, ricercato per furto aggravato e destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità giudiziarie del suo paese. Per individuare il 44enne i poliziotti nelle attività di ricerca si sono concentrati prevalentemente sulle persone a lui più vicine: in questo modo è stata individuata, in una delle tante contrare di Corigliano-Rossano, l’abitazione nella quale il ricercato conviveva con la moglie. Immediata l’irruzione nella casa da parte degli agenti, che hanno arrestato K.K.B.: l’uomo adesso è nel carcere di Castrovillari.