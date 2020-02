Tentano di aggredire i carabinieri con un martello, in manette I militari dell’Arma di Crotone hanno bloccato due persone che hanno provato a sfuggire a un controllo a forte velocità

I carabinieri di Crotone hanno arrestato due 43enni per resistenza a pubblico ufficiale e porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere. In un’attività di controllo alla circolazione stradale, in i militari hanno notato un’autovettura con a bordo due soggetti, che alla vista dei militari hanno accelerato bruscamente e si sono dati a precipitosa fuga. Dopo un breve inseguimento a forte velocità, con conseguente pericolo per l’incolumità pubblica, i due sono stati bloccati ma, per evitare di scendere dall’auto, hanno opposto ulteriore resistenza cercando di colpire i militari con un martello, senza però riuscirci. Sul conto del conducente, inoltre, è stato accertato un tasso alcolemico superiore a quello consentito. Gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.