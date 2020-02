Omicidio Cordì, Susanna Brescia al gip: «Non ho ucciso il mio compagno» La donna è accusata di concorso nell’omicidio del compagno il cui corpo venne ritrovato carbonizzato nella sua auto a Roccella Jonica (Rc) nel novembre scorso

LOCRI «Non ho ucciso il mio compagno, non so nulla, non avrei mai fatto nulla di quanto mi viene contestato». Sarebbero queste le dichiarazioni di Susanna Brescia, rese in sede di interrogatorio davanti al Gip di Locri, la donna accusata di concorso nell’omicidio del compagno Vincenzo Cordì, il cui corpo venne ritrovato carbonizzato nella sua auto a Roccella Jonica (Rc) nel novembre scorso. Brescia è stata arrestata il 3 febbraio scorso (qui la notizia) insieme al figlio, Francesco Sfara, e a Giuseppe Menniti, che con la donna avrebbe avuto una relazione sentimentale. Entrambi sono accusati di omicidio in concorso. (Adnkronos)