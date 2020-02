Giunta regionale, Santelli: «Siamo in attesa del responso ufficiale della Corte d’Appello» La presidente della Regione posta una dichiarazione sulla sua pagina Facebook sui prossimi passi del mandato elettorale: «So che è stata riposta in me tanta fiducia e farò in modo di non deluderla»

CATANZARO «Si è in attesa che la Corte d’Appello di Catanzaro termini i conteggi dei voti, ripartisca i seggi e ci dia un responso ufficiale. Nel frattempo sto lavorando per capire lo stato dell’arte in alcuni settori strategici sui quali non abbiamo più tempo da perdere ed è necessario intervenire fin da subito». È quanto scrive la neo presidente della Regione Calabria Jole Santelli in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook a dieci giorni dall’elezione a Governatrice. Santelli, nel post, fa riferimento a quanti incontrandola o scrivendole si sono complimentati con la vittoria chiedendo lumi sui tempi e sulla composizione del nuovo esecutivo. «So che avete riposto in me e nel progetto che rappresento – prosegue Santelli – tanta fiducia. Farò in modo di non deluderla, perché so di poter contare su una bella squadra con cui lavorare e, soprattutto, con la grande squadra dei calabresi. A prestissimo!».