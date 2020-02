In tribunale con un coltello a serramanico: denunciato A Castrovillari un uomo è stato bloccato all’ingresso dagli agenti di sorveglianza ma ha dichiarato di non sapere nulla

Condividi su









CASTROVILLARI Stava per entrare nel tribunale di Castrovillari (Cosenza), ma gli agenti di sorveglianza all’ingresso hanno rilevato un oggetto metallico. Si trattava di un coltello a serramanico con lama di 20 centimetri, contenuto in un borsello. L’uomo, che ha dichiarato di non sapere di avere un coltello con sé, è stato bloccato e denunciato.