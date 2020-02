Coronavirus, donna di 67 anni sotto controllo a Reggio Calabria Eseguito il tampone sulla 67enne arrivata ieri in treno da Torino a Saline Joniche. In serata i primi risultati

Condividi su









REGGIO CALABRIA Una donna di 67 anni è attualmente sotto osservazione all’ospedale di Reggio Calabria dove è arrivata febbricitante. C’è attesa, ora, per i primi risultati dei test eseguiti attraverso il tampone per cercare di capire si possa trattare o no di coronavirus. Secondo quanto si apprende, infatti, la 67enne sarebbe arrivata ieri, a bordo di un treno proveniente da Torino, a Saline Joniche, in provincia di Reggio Calabria. Si attendono aggiornamenti ma intanto è negativo l’esito del secondo test effettuato sulla donna di 37 anni di Campo Calabro che nei giorni scorsi era stata in Veneto (qui la notizia).