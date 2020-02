CORONAVIRUS | A Malvito vietato l’ingresso a chi proviene da Lombardia e Veneto Ordinanza del sindaco Amatuzzo per limitare il diffondersi del virus. Chi contravviene rischia fino a 3 mesi di carcere

MALVITO In contrasto con qualunque decisione del governo regionale e quello nazionale, c’è in Calabria chi ha deciso di fare tutto da sé per cercare di fronteggiare (a suo modo) la quanto mai remota emergenza da coronavirus in Calabria. Succede a Malvito, cittadina della provincia di Cosenza. Qui il sindaco, Pietro Amatuzzo, ha emesso un’ordinanza (la numero 4 del 2020) che di fatto vieta l’ingresso sul territorio comunale, pena l’arresto, a chi abbia transitato o sostato in Lombardia e Veneto ricordando che la violazione comporta l’applicazione dell’articolo 650 del codice penale, con conseguente rischio di arresto fino a tre mesi. E, inoltre, ordina «ai medici di base ed a tutte le forze dell’ordine – è scritto – nel caso abbiano notizia della violazione del divieto, di darne immediata comunicazione al sindaco quale autorità sanitaria locale». Un consigliere comunale di minoranza, Fausto Amatuzzo, appena rientrato dalla Lombardia, aveva reso noto il documento, poi annullato “per errori di battitura” ma ora di nuovo online e pubblicato sull’albo pretorio del Comune di Malvito.