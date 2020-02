Lega Calabria, Cristian Invernizzi è il nuovo segretario regionale La decisione è arrivata al termine del congresso del partito di Matteo Salvini. Nelle prossime settimane, insieme a Walter Rauti, previsti una serie di incontri con le varie realtà del territorio. Il movimento, in Calabria, sarà “governato” dal parlamentare bergamasco per i prossimi tre anni

LAMEZIA TERME Dopo l’ultima tornata elettorale in Calabria, con la vittoria di Jole Santelli e l’affermazione della Lega nella nostra regione, per Cristian Invernizzi è tempo di raccogliere i primi frutti. In seguito al congresso del partito di Matteo Salvini, infatti, Invernizzi non sarà più il commissario ma il nuovo segretario regionale della Lega in Calabria per i prossimi 3 anni. «Nelle prossime settimane – fanno sapere dalla Lega – il segretario, con il nuovo vice-responsabile nazionale agli enti locali Walter Rauti, procederanno a incontrare le varie realtà del territorio per procedere alla ristrutturazione del partito e degli enti locali».