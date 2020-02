“Fammi sentire bella”: il brano inedito di Mia Martini a 25 anni dalla sua scomparsa La Sugar Music ha pubblicato un nuovo singolo rimasto nei cassetti per anni. Il brano ha riacceso la passione dei fan per l’artista di origini calabresi

LAMEZIA TERME Un docufilm andato in onda sui Rai3 ieri sera (oltre un milione di spettatori) e l’amore dei fan rimasto intatto a 25 anni dalla sua scomparsa. Quella di Mia Martini, la cantante nata a Bagnara Calabra nel 1947, è la storia di un successo tormentato, di un profilo artistico tra i più importanti della storia musicale italiana, segnato da canzoni di grande successo e una vita privata e professionale troppo spesso tormentata. Ma la storia artistica di Mimì, nonostante la sua morte improvvisa avvenuta nel 1995, è destinata a proseguire. Già perché è uscito un nuovo singolo inedito di Mia Martini, con tanto di video che, su YouTube, sta già spopolando. Si tratta di “Fammi sentire bella”, brano distribuito dalla Sugar Music e presentato in anteprima ieri sera nel corso del docufilm “Mia martini, fammi sentire bella”, realizzato dall’autore e regista Giorgio Verdelli con le interviste a Loredana Bertè e Dori Ghezzi, Vincenzo Mollica e Caterina Caselli.

IL BRANO «Fammi sentire bella, bella come il mare. Com’era fino a ieri il nostro amore. Stasera quando tornerai fammi sentire stella al centro del tuo cielo e della tua malinconia ed allegria». Questo uno dei passaggi della canzone che l’artista di origini calabresi interpreta. Presumibilmente una lettera d’amore struggente, l’invito a un uomo a non trattarla come una sorella, ma a farla sentire bella come il primo giorno. Per Mia Martini, dunque, un ritorno inaspettato sulla scena musicale italiana con la sua inconfondibile voce, tanto amata dai fan che, in tutti questi anni, non l’hanno mai dimenticata.