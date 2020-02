Sisma in Calabria, Ascani: «Non ci sono stati danni alle scuole» La viceministra all’Istruzione annuncia la conclusione delle verifiche sulle infrastrutture scolastiche dopo le scosse dei giorni scorsi: «Solo lievi criticità»

Condividi su









CATANZARO «Concluse le verifiche per il terremoto in Calabria, non ci sono stati comunicati anni strutturali agli edifici scolastici. Come Miur Social interverremo comunque con un sostegno specifico nelle realtà in cui si sono manifestate criticità più lievi». Lo rende noto la viceministra dell’Istruzione, Anna Ascani.