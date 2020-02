Caso sospetto di coronavirus a Cetraro, in isolamento i compagni di viaggio del pensionato Si tratta degli autisti e dei passeggeri del bus sul quale si trovava il 69enne risultato positivo al primo test effettuato a Cosenza. Anche a loro potrebbe essere effettuato il tampone

Condividi su









Tutti i passeggeri del bus che hanno viaggiato con il 69enne pensionato risultato positivo al primo test sul tampone del coronavirus effettuato a Cosenza sono in autoisolamento volontario. Si tratta di due autisti e le persone che si trovavano a bordo del pullman in cui viaggiavano il pensionato e sua moglie. Queste persone sono state rintracciate e nelle prossime ore saranno sottoposte a controlli per verificare se anche loro potrebbero risultare positive al test. La notizia dell’isolamento volontario di questi passeggeri è stata confermata da fonti del dipartimento regionale alla Sanità. Test potrebbero essere effettuati anche sui parenti ed amici della coppia che hanno incontrato nella loro casa di Cetraro dopo il loro rientro dal Lodigiano. Resta però ancora l’incognita legata ai possibili contatti che il pensionato avrebbe avuto con altre persone e poi rimane sospesa anche la questione autogrill, visto che il bus ha effettuato alcune fermate nel corso del collegamento fino a Cetraro. Mentre si resta ancora in attesa dell’esito dell’esame del campione effettuato sul pensionato ed inviato all’Istituto superiore di sanità che potrebbe stabilire definitivamente se quello del 69enne è il primo caso di coronavirus in Calabria.