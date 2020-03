Asp di Cosenza, prorogate le indagini per oltre 80 dipendenti Sono accusati di aver truffato l’amministrazione pubblica. Coinvolto anche l’ex sindaco di Scalea Mario Russo: si sarebbe si assentato per dedicarsi all’attività politica

PAOLA La Procura di Paola ha prorogato le indagini nei confronti di oltre 80 soggetti, tutti dipendenti dell’Asp di Cosenza e in servizio tra Paola, Scalea e altri uffici del territorio cosentino. L’accusa, a vario titolo, è di aver truffato la pubblica amministrazione assentandosi illegittimamente dal luogo di lavoro. Si tratta di un’inchiesta corposa e, per questi motivi, molte delle persone coinvolte hanno ricevuto i rispettivi avvisi di garanzia con contestuale proroga delle indagini.

Attraverso riprese video effettuate attraverso alcune micro telecamere nascoste dagli uomini dei carabinieri su delega della Procura di Paola, intercettazioni e riscontri documentali, gli investigatori nel tempo hanno verificato tutte le ipotesi di reato: molti dei dipendenti indagati, ad esempio, si assentavano per ore e per motivi personali. E, nel caso dell’ex consigliere regionale ed ex sindaco di Scalea Mario Russo, si assentavano per dedicarsi all’attività politica.