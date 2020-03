Vigili del Fuoco di Catanzaro, arriva il nuovo comandante Cuzzocrea Falbo lascia il Comando di Catanzaro per ricoprire l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Coordinamento delle Risorse Logistiche e Strumentali dei Vigili del Fuoco presso il Ministero dell’Interno Condividi su







CATANZARO Cambio della guardia nella sede centrale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro tra il Comandante uscente, Franco Mario Falbo, che ha retto il Comando dal mese di giugno del 2019, e Fabio Leandro Cuzzocrea, già Dirigente presso la Direzione Centrale dell’Emergenza e Soccorso Tecnico, Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro e Frosinone, e da giugno 2019 dirigente degli Uffici per il Soccorso Pubblico, la Colonna Mobile Regionale, il Servizio AIB e per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica presso la Direzione Regionale Vigili del Fuoco Calabria. Il comandante Falbo dopo i saluti di rito al prefetto di Catanzaro, Francesca Ferrandino, al Direttore Regionale Vigili del Fuoco della Calabria Franculli e a tutte le autorità civili e militari presenti, ha rivolto un breve e commosso discorso di commiato ripercorrendo il lavoro svolto in questi mesi del suo mandato di Comandante ed illustrando quanto già iniziato il cui prosieguo vedrà protagonista il nuovo comandante Cuzzocrea. Falbo lascia il Comando di Catanzaro per ricoprire l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Coordinamento delle Risorse Logistiche e Strumentali dei Vigili del Fuoco presso il Ministero dell’Interno.

Fabio Leandro Cuzzocrea ha salutato tutti gli intervenuti auspicando una proficua collaborazione per lo svolgimento del suo nuovo incarico triennale, ha inoltre rivolto un pensiero alle famiglie di tutti i vigili del fuoco per l’importante ruolo di supporto che svolgono ed un commosso pensiero ai colleghi che purtroppo hanno perso la vita nell’espletamento del loro dovere. La cerimonia è proseguita con il giuramento dei neo Vice Direttori Ortolini Fabiola e Consagra Sergio da pochi giorni in servizio presso il Comando di Catanzaro e con la consegna delle benemerenze di lodevole servizio al V.C. Saverio Macrina, V.E. Raffaele Vasapollo, V.F. Vincenzo De Masi, V.F. Muzio Gigliotti. La cerimonia si è conclusa con un breve brindisi di augurio hai dirigenti per i nuovi incarichi conferiti.