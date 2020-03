Coronavirus, positivo un docente dell’università Mediterranea di Reggio Calabria L’uomo, ora in quarantena a Catania, è un professore del Dipartimento di Agraria dell’Università e ha tenuto lezioni fino al 19 febbraio scorso. Lezioni sospese fino all’8 marzo e sedute di laurea a porte chiuse fino al 19 Condividi su







REGGIO CALABRIA È in quarantena a Catania il docente del Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria che, stamane, è risultato positivo al test del Coronavirus effettuato presso l’ospedale “Cannizzaro”. Il professore ha tenuto lezioni fino al 19 febbraio scorso, poi il rientro a Catania, circostanza quest’ultima che ha spinto le autorità sanitarie a rassicurare professori e studenti dell’Università su eventuali contagi; di fatto, il docente risultato positivo – nei 14 giorni di incubazione del virus – non era a Reggio Calabria. In riva allo Stretto il rettore, Marcello Zimbone, aveva precauzionalmente – ed in linea con quanto previsto a livello nazionale – disposto la sospensione di tutte le attività didattiche fino all’otto marzo.

LEZIONI SOSPESE E LAUREE A PORTE CHIUSE Il decreto rettorale emanato oggi (qui il decreto del rettore) e «relativo a misure precauzionali e di contenimento del rischio di contagio da “Covid-2019”» dispone tra l’altro, che, «per consentire la disinfezione dei locali di Ateneo, le attività didattiche sono sospese dal 4 all’8 marzo e riprenderanno dal 9 marzo 2020». Inoltre «le sedute di laurea programmate dal 4 al 19 marzo 2020 si svolgeranno in presenza dei soli laureandi, assicurandone la pubblicità dall’esterno della Cittadella universitaria, anche per parenti e ospiti, attraverso i canali telematici predisposti. Nella consapevolezza di condizionare il momento di gioia legato al raggiungimento dell’ambito traguardo, tale misura, già preannunciata e poi meditata e maturata con la giusta attenzione e con grande dispiacere, si rende purtroppo necessaria per la tutela della salute».