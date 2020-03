San Francesco di Paola, il Santuario è regionale. Dal 21 marzo l’apertura straordinaria della Cella – VIDEO Elevazione decisa dalla Conferenza episcopale calabra. Fedeli in attesa dell’evento in programma tra qualche giorno

Il Santuario di San Francesco di Paola è stato elevato a Santuario regionale. Lo ha deciso la Conferenza episcopale calabra nella sua ultima sessione dei lavori a Catanzaro. A nome di tutti i Padri minimi il Padre provinciale Francesco M. Trebisonda – si legge sulla pagina facebook del santuario – «aveva fatto esplicita richiesta al presidente della Conferenza episcopale calabra, monsignor Vincenzo Bertolone, e a tutti i presuli calabresi. Questo titolo, nel contesto del quinto centenario della canonizzazione di San Francesco di Paola, vuole solo confermare quel ruolo che già di fatto esercita il Santuario di Paola nel contesto dell’intera Regione. La presenza di San Francesco di Paola e dei Minimi è da sempre un punto di riferimento non solo per il territorio calabrese e nazionale, ma anche per quello internazionale». Sempre sulla pagina facebook è pubblicato inoltre un video di presentazione dell’apertura straordinaria della Cella dove San Francesco di Paola pregava e riposava per intere giornate: la cella sarà visitabile dal 21 marzo al 2 aprile.