Coronavirus a Catanzaro, gli avvocati si astengono dalle udienze La decisione è stata assunta dall’Ordine distrettuale degli Avvocati di Catanzaro guidato dal presidente Antonello Talerico

CATANZARO «L’Ordine distrettuale degli Avvocati di Catanzaro delibera oggi l’astensione dalle udienze e il contestuale invito la cosiddetta quarantena volontaria». A renderlo noto è il presidente Antonello Talerico. «La delibera di astensione è stata decisa in ragione del primo caso positivo di virus Covid 19 e si protrarrà sino al 20 marzo. Il Consiglio invita gli iscritti a documentare in caso di sottoposizione a “quarantena volontaria” conseguenza di un loro eventuale contatto con il primo paziente risultato positivo al Covid-19 in città».