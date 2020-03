Prima seduta del Consiglio regionale a porte chiuse L’accesso all’Aula consiliare sarà consentito esclusivamente ai consiglieri regionali ed al personale degli uffici competenti

REGGIO CALABRIA La prima seduta del consiglio regionale calabrese si terrà a “porte chiuse”. Una decisione assunta – si legge in un comunicato ufficiale – «Visto il decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, e il DPCM del 4 marzo 2020 con il quale sono state introdotte misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica del COVID-19 sull’intero territorio nazionale e atteso quanto recato al punto 5 della Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione 1/2020 con la quale le pubbliche amministrazione sono invitate a privilegiare modalità di svolgimento degli eventi aggregativi tali da assicurare un adeguato distanziamento tra le persone che vi prendono parte». La seduta chiusa al pubblico, dunque, è convocata per le ore 11.00 di lunedì 9 marzo con eventuale prosecuzione al giorno successivo. L’accesso all’Aula consiliare sarà consentito esclusivamente ai consiglieri regionali ed al personale degli uffici competenti.