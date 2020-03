Crotone, i finanzieri sequestrano oltre 150mila cosmetici e giochi insicuri Controlli in due esercizi commerciali del capoluogo e di Isola Capo Rizzuto: elevate sanzioni per 50mila euro

CROTONE La Guardia di finanza di Crotone ha sequestrato oltre 150mila articoli nell’ambito di u’operazione per individuare articoli commercializzati in violazione delle disposizioni normative in materia di sicurezza dei prodotti. Il blitz delle Fiamme Gialle è scattato in due esercizi commerciali, a Crotone e Isola Capo Rizzuto, nei quali i finanzieri hanno riscontrato la presenza, tra gli scaffali, di numerosi prodotti cosmetici e di costruzioni in plastica per bambini, posti in vendita ma privi della necessaria indicazione sulla provenienza e sui materiali utilizzati per la loro produzione. Le gravi violazioni al codice del consumo accertate dalla Gdf hanno portato al sequestro amministrativo dei prodotti insicuri e all’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per 50.000 euro nei confronti dei titolari delle attività economiche.