Evade dai domiciliari, arrestato dalla polizia In manette un 32enne di Cosenza: bloccato agli agenti, ha cercato di eludere il controllo

Agenti della Squadra Volante della Questura di Cosenza hanno arrestato F.A., cosentino di anni 32. L’uomo si era allontanato dall’abitazione dove era in regime di arresti domiciliari per estorsione e traffico di stupefacenti, reati commessi nel 2016. Alla richiesta di documenti, l’evaso ha cercato di eludere il controllo. Ora è in attesa del giudizio per direttissima.