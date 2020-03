Coronavirus, sospesi i ricoveri ordinari al “Pugliese-Ciaccio” Questa la decisione del direttore sanitario dell’Azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio, Nicola Maurizio Salvatore Pelle. Escluse dal provvedimento le emergenze

CATANZARO All’ospedale “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro sono stati sospesi tutti i ricoveri ordinari, escluse le urgenze non differibili. Questa la decisione assunta dal direttore sanitario dell’Azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio, Nicola Maurizio Salvatore Pelle che ha confermato anche la positività del test della moglie del paziente di 67 anni risultato positivo al coronavirus ricoverato nel nosocomio catanzarese. «Lo abbiamo deciso – ha detto Pelle – per essere preparati all’eventualità di un incremento di ricoveri e, se dovessero essere necessari, maggiori posti letto». È in corso, inoltre, il collegio di direzione per valutare importanti provvedimenti a tutela della salute di pazienti e operatori. «Il paziente sintomatico ricoverato all’ospedale “Pugliese” di Catanzaro continua ad essere stabile. Sono stati analizzati altri tamponi, tra cui quello della moglie, l’unico risultato positivo, ma tutti pervenuti dal Dipartimento di prevenzione dell’Asp, quindi esterni all’ospedale». L’ospedale, inoltre, ha provveduto, ha detto ancora Pelle, «ad allontanare chi tra il personale è stato in contatto con il paziente senza dispositivi di protezione e, per massima sicurezza, gli operatori sono stati allontanati senza alcuna ripercussione sul servizio».