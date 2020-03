Coronavirus, Ippolito: «Le persone fuggite dalla zona rossa mettono a rischio il Paese» Appello del direttore scientifico dello Spallanzani di Roma: «Contattino subito l’Asl e si segnalino»

ROMA «La gente che è fuggita questa notte è un potenziale rischio per il Paese: chiunque sia fuggito deve contattare la propria Asl e comunicare di essere tornato, dare il proprio numero e dichiarare di essere pronto all’eventuale isolamento». È l’appello lanciato da Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’Istituto Spallanzani di Roma, dalla trasmissione “Mezz’ora in +” su Rai3, in riferimento ai tanti che la scorsa notte hanno affollato i treni per lasciare Milano.