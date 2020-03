Coronavirus, attivato il censimento degli arrivi dal Nord La Regione ha istituito sul sito istituzionale un form per registrare l’arrivo in Calabria di residenti dalle zone rosse. Santelli: «Permetterà di monitorare i flussi»

Condividi su









CATANZARO «È attivo sul sito istituzionale della Regione Calabria una scheda censimento per il monitoraggio dei rischi da Covid-19». Lo comunica Jole Santelli, presidente della Regione Calabria che segnala la possibilità di la possibilità di registrarsi on line attraverso il form predisposto dalla Regione.

«Invitiamo chiunque arrivi in Calabria – afferma Santelli – o vi abbia fatto ingresso negli ultimi quattordici giorni, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico a compilarlo. Questo ci permette di creare, nel rispetto della privacy, un database e monitorare il flusso degli arrivi, le località di destinazione e lo stato di salute delle persone interessate». Un provvedimento predisposto dalla Regione dopo l’ordinanza emessa dal governatore per fronteggiare l’eventuale diffusione del virus in Calabria.