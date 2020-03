La cultura ai tempi del coronavirus: libri a domicilio a Cosenza e Catanzaro Le Ubik di Cosenza e di Catanzaro da oggi e per le prossime settimane hanno avviato un servizio di consegna gratuita di libri direttamente a casa

di Giorgio Curcio

CATANZARO Rimanere nelle proprie abitazioni per limitare al massimo il rischio di contagio da coronavirus. Un isolamento “forzato” quello chiesto dai sanitari e dalle istituzioni per cercare di arginare quella che in poche settimane è diventata un’emergenza per il nostro Paese. Un invito che in molti considerano una cautela eccessiva. Ad altri, invece, sta troppo stretta l’idea di rimanere a casa per troppe ore, quasi come fosse un sacrificio insopportabile.

PAUSA DALLA MONDANITÀ Una “pausa” dalla mondanità e dalle attività esterne (lavorative, ludiche ecc.) che consente, però, di concentrarsi su altri aspetti spesso celati e offuscati dalla frenetica quotidianità. L’occasione, dunque, per poter coltivare almeno per qualche settimana e con più assiduità interessi e hobbies spesso accantonati per la mancanza di tempo. E tra sport e serie TV, la lettura riesce ancora a trovare spazio nelle case degli italiani e dei calabresi: riscoprire grandi classici della letteratura, rileggere i best sellers più amati o l’ultimo libro del nostro autore preferito.

LIBRI A DOMICILIO E in tempo di coronavirus, c’è anche la possibilità di poter acquistare libri senza doversi recare fisicamente in libreria. Succede a Cosenza e a Catanzaro grazie alla nuova iniziativa ideata dalle librerie Ubik. Un nuovo servizio “a domicilio” e gratuito: sia nella città brutia che nel capoluogo i residenti, inviando un semplice WhatsApp, un sms o una e-mail, possono ordinare i libri a loro scelta che saranno poi consegnati direttamente a casa da un libraio. «Aggiungiamo un servizio che per le prossime settimane – dice il titolare della Ubik di Catanzaro Nunzio Belcaro – e per chi è più lontano dalla nostra libreria, può tornare utile. Le consegne avverranno su tutto il territorio comunale». A Cosenza, invece, il servizio è rivolto a tutti i lettori residenti nell’area urbana, in particolar modo alle persone che sono impossibilitate o hanno difficoltà a raggiungere la Ubik. La consegna avverrà lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 14.00 alle ore 16.30, entro 4 o 5 giorni lavorativi. Diffondere cultura in tutta sicurezza. Anche ai tempi del coronavirus. (redazione@corrierecal.it)