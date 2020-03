Presidenza del Consiglio, l’Udc Cosenza indica Giuseppe Graziano Il commissario bruzio Fiorillo spinge la candidatura del consigliere regionale sullo scranno più alto di Palazzo Campanella: «È figura autorevole»

COSENZA «L’Udc di Cosenza indica Giuseppe Graziano per la carica di presidente del Consiglio regionale». È quanto si legge in un comunicato del commissario Nino Fiorillo. «Il territorio della provincia di Cosenza – si legge nella nota – rappresenta da sempre la chiave di volta delle azioni attuate in Calabria dall’Udc. È qui a Cosenza che, storicamente, sono nate tutte le grandi battaglie politiche e sociali dei moderati centristi calabresi. E anche nell’ultima competizione elettorale per le regionali, il contributo della direzione provinciale del partito è stato determinante per il risultato finale su tutte e tre le circoscrizioni».

«Perché, a prescindere, della singole preferenze – si fa rilevare – è Cosenza che, attraverso il coinvolgimento attivo di tutte le altre forze di centro e moderate, da “Il Coraggio di Cambiare l’Italia” per finire a “Italia del Meridione”, ha contribuito a dare valore e portare consensi sull’opzione politica proposta dall’Udc nella coalizione di centro destra».

«E questo lo abbiamo evidenziato, di recente, anche in una nota trasmessa al segretario nazionale del Partito, onorevole Lorenzo Cesa, sottolineando e motivando – si legge ancora – le ragioni per le quali la rappresentanza centrista e moderata, all’interno del governo e delle istituzioni regionali, debbano essere espressione del territorio della provincia di Cosenza. Ecco perché, per queste ragioni e per l’alto profilo personale e politico che rappresenta, abbiamo indicato al segretario nazionale la figura del consigliere regionale eletto nella circoscrizione Nord, quale capogruppo consiliare, indicandolo anche per la candidatura alla Presidenza del Consiglio Regionale; in alternativa abbiamo chiesto all’onorevole Cesa di individuare una figura organica al partito afferente al territorio di Cosenza, da proporre per la nomina di assessore della prossima giunta regionale». «Crediamo che le motivazioni espresse siano valide, indiscutibili ed estremamente esaustive, tali da legittimare ampiamente – è scritto infine – qualora ve ne fosse stato bisogno, il ruolo determinante della provincia di Cosenza in ambito regionale».