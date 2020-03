Incompatibilità, Pietropaolo replica a Nicolazzi: «Contestazioni pretestuose» Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia attacca il sindaco di Petilia Policastro: «Punta a danneggiare la mia immagine»

CATANZARO «Le contestazioni sollevate dal sindaco Nicolazzi, per il tramite del suo legale, su una mia presunta incompatibilità con la carica di consigliere regionale, sono pretestuosi e privi di ogni fondamento giuridico, e pertanto hanno il solo obiettivo di danneggiare la mia immagine politica, nella vana speranza del candidato non eletto di tentare un ribaltamento di quello straordinario risultato elettorale che mi ha consentito di entrare in Consiglio regionale grazie al consenso ricevuto dai cittadini». È quanto afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Filippo Pietropaolo che precisa così la sua posizione rispetto alla presunta incompatibilità sollevata dal sindaco di Petilia Policastro. «Solo per dovere di chiarezza nei confronti dei cittadini, e senza scendere nei dettagli – aggiunge Pietropaolo – faccio presente che quella che Nicolazzi mi contesta è una situazione di incompatibilità e, come tale, rimovibile. Avendo deciso di dedicarmi per il futuro all’impegno politico senza alcun interferenza di altra natura, già in anticipo mi sono dimesso dalla carica di amministratore unico della società di capitali che, in via di solo subappalto, può avere qualche relazione con servizi a favore della Regione Calabria, e sono stato, nei modi previsti dalla legge, già sostituito da un altro soggetto estraneo».

«Inoltre – conclude il consigliere regionale – ho già rimosso ogni altra relazione che potesse dare adito a qualsivoglia strumentale contestazione. Sono assolutamente sereno e sarò ben lieto di chiarire davanti agli organismi giudiziari competenti la piena legittimità della mia elezione e l’assoluta infondatezza, sia in punto di fatto che di diritto, delle pretese di Nicolazzi».