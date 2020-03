Coronavirus, il bollettino: 13 positivi, 908 in isolamento. Dalle zone a rischio 3.450 rientri I dati diffusi dalla Regione nel primo degli aggiornamenti previsti a partire da oggi. Sono 239 i tamponi effettuati nella regione

Pubblichiamo il bollettino che la Regione Calabria, a partire da oggi, pubblicherà ogni giorno alle 18.

In Calabria ad oggi sono effettuati 239 tamponi.

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 13, quelle negative sono 226.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: 3 in reparto

– Cosenza: 3 in reparto; 2 in rianimazione; 1 guarito

– Reggio Calabria: 2 in reparto; 1 guarito

– Vibo Valentia: 1 in isolamento domiciliare

I soggetti in isolamento domiciliare sono 908, così distribuiti:

– Cosenza: 300 (asintomatici)

– Crotone: 45 (asintomatici)

– Catanzaro: 257 asintomatici e 4 sintomatici

– Vibo Valentia: 140 asintomatici e 12 sintomatici

– Reggio Calabria: 140 asintomatici e 10 sintomatici

Le persone giunte in Calabria negli ultimi quattordici giorni, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 3450.