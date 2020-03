Coronavirus, la Simet bus ferma le corse L’azienda di trasporto ha comunicato la sospensione di tutti i collegamenti: «Così contribuiremo ad arginare la diffusione del virus»

CORIGLIANO ROSSANO Simet Bus, per contribuire ad arginare la diffusione del coronavirus, comunica che «tutte le corse saranno momentaneamente sospese sino a nuove disposizioni governative. L’azienda prevede per i propri utenti, che hanno già acquistato un biglietto, la possibilità di riprogrammare la propria partenza, non appena sarà possibile, fino a un numero di 2 volte e senza costi aggiuntivi». Simet Bus «invita nuovamente tutti a collaborare rispettando le norme di emergenza e prevenzione, di non spostarsi se non per comprovati motivi di lavoro, gravi problemi di salute o ritorno presso la propria residenza/domicilio, al fine di non creare ulteriori difficoltà a quanti stanno già operando senza tregua e con grande responsabilità».