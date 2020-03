Covid-19, la Calabria è entrata nel “coprifuoco” Con pub, bar e ristoranti chiusi dopo le 18 le strade delle città calabresi si sono svuotate. È l’effetto del primo giorno di entrata in vigore del decreto per limitare i contagi

CATANZARO Il “coprifuoco” scattato poco dopo le 18 di ieri sera in tutto il Paese e durato per tutta la notte ha avuto effetti visibili anche nelle principali città calabresi che hanno fatto i conti, da ieri, con la prima giornata da “zona rossa” istituita con il decreto contro il Coronavirus.

Anche durante il giorno, il traffico è risultato fortemente ridotto. Partendo da Catanzaro, capoluogo della regione, alle 18 sono state abbassate le saracinesche di bar, pub e ristoranti, così come previsto. Molti ristoranti e pizzerie hanno organizzato il servizio di consegna a domicilio.

Le strade si sono svuotate e pochissime sono state le persone notate in giro, prevalentemente in auto. Scenari simili anche a Cosenza e Reggio Calabria. I sindaci continuano a diffondere appelli affinché vengano seguite le regole decise dal Governo e si rimanga a casa, mentre sono già scattate le prime denunce per quanti vengano sorpresi in giro senza un valido motivo. Molti i posti di controllo attuati dalle forze dell’ordine lungo le arterie principali della regione.