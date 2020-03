Coronavirus, In Calabria 19 contagiati. I rientri ufficiali dalle zone a rischio sono 4.200 I dati diffusi nel pomeriggio dalla Regione. Effettuati circa 280 tamponi. Due le persone guarite Condividi su







CATANZARO Pubblichiamo il bollettino della Regione sui dati relativi al Coronavirus, aggiornato alle ore 18

In Calabria ad oggi sono effettuati 276 tamponi.

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 19, quelle negative sono 257.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: 4 in reparto

-Cosenza: 2 in reparto; 2 in rianimazione; 1 guarito

– Reggio Calabria: 4 in reparto; 1 in isolamento domiciliare; 1 guarito

– Vibo Valentia: 4 in isolamento domiciliare

I soggetti in quarantena volontaria sono 1342, così distribuiti:

– Cosenza: 380

– Crotone: 115

– Catanzaro: 334

– Vibo Valentia: 343

– Reggio Calabria: 170

Le persone giunte in Calabria negli ultimi quattordici giorni, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 4200.

IN ITALIA Sono 10.590 i malati di coronavirus in Italia, 2.076 in più di ieri, mentre il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – ha raggiunto i 12.462. Il dato è stato fornito dal commissario per l’emergenza Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione Civile. Le vittime sono complessivamente 827: rispetto a ieri sono 196 in più.

Dai dati della Protezione Civile emerge che sono 5.763 i malati in Lombardia (1.336 in più di

ieri), 1.588 in Emilia Romagna (+171), 940 in Veneto (+157), 480 in Piemonte (+44), 461 nelle Marche (+80), 314 in Toscana (+54), 125 nel Lazio (+26), 149 in Campania (+23), 181 in Liguria (+53), 110 in Friuli Venezia Giulia (+0), 81 in Sicilia (+21), 71 in Puglia (+16), 74 in Trentino (+24), 37 in Abruzzo (+0), 44 in Umbria (+7), 16 in Molise (+1), 37 in Sardegna (+17), 19 in Valle d’Aosta (+2), 17 in Calabria (+6), 75 in Alto Adige (+37), 8 in Basilicata (+1).

Quanto alle vittime, se ne registrano: 617 in Lombardia (+149), 113 in Emilia Romagna, (+28), 29 in Veneto (+3), 21 in Piemonte (+4), 18 nelle Marche (+5), una in Toscana (+0), 8 in Liguria (+0), una in Campania (+1), 6 Lazio (+0), 6 in Friuli Venezia Giulia (+3), 5 in Puglia (+2), uno in Abruzzo (+0), uno in Valle d’Aosta (+1)

I tamponi complessivi sono 73.154, quasi 54mila dei quali in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.

I 600 NON CONTEGGIATI IERI Tra i malati di coronavirus in più conteggiati oggi, circa 600 sono persone della Lombardia di cui ieri non erano disponibili i dati. Lo ha spiegato il commissario Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione Civile.

Ieri l’aumento dei malati era stato di 529 (pari al 6,6% sul giorno precedente), mentre oggi l’aumento è di 2.076 contagiati che complessivamente porta un incremento del 24,3% sulle 24 ore, «crescita nel trend dei giorni scorsi», ha detto Borrelli, tenendo conto dei 600 ieri non conteggiati.