Vibo Valentia, ordinanza del sindaco: due frazioni “zona rossa” Provvedimento urgente della Limardo in base a un’informativa dell’Asp: a Piscopio e Longobardi tre casi positivi al Coronavirus che hanno avuto «numerosi contatti sociali»

VIBO VALENTIA Il sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo, ha emanato un’ordinanza contingile e urgente con la quale dispone “misure precauzionali a tutela della salute dei cittadini” delle frazioni di Piscopio e Longobardi allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del Coronavirus. L’ordinanza è motivata da una nota che l’Azienda sanitaria provincia di Vibo Valentia ha indirizzato al Comune di Vibo Vlaentia, nota nella quale l’Asp comunica che «“nella frazione Piscopio di Vibo Valentia sono stati accertati tre casi positivi al tampone Covid-19…, che è emersa la non completezza delle informazioni relative agli spostamenti dei soggetti interessati, non soltanto nella frazione sopracitata ma anche fuori di essa”». L’ordinanza sindacale rileva che «è stata disposta la quarantena obbligatoria nei confronti di altre persone» e che «nella stessa nota» dell’Asp «è fatto riferimento a numerosi contatti sociali intervenuti». Da qui – scrive il sindaco Limardo nell’ordinanza – «la necessità e l’urgenza di adottare apposite misure precauzionali a tutela della salute dei cittadini di Piscopio e Longobardi»: ritenendo «sussistenti i presupposti di fatto e di diritto per procedere con lo strumento di ordinanza contingibile e urgente e in particolare, ritenuto sussistente un caso di emergenza sanitaria e igiene pubblica di cui al dlgs 267/2000», il provvedimento del primo cittadino di Vibo Valentia ordina «la sospensione di tutte le attività commerciali presenti nelle Frazioni di Piscopio e Longobardi ad esclusione dei negozi di generi alimentare e delle farmacie e parafarmacie» e raccomanda ai cittadini delle due frazioni l’osservanza delle misure restrittive imposte dal governo.