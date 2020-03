Coronavirus, il bollettino: 35 contagiati, 2.382 in quarantena. Dalle zone a rischio tornati in 5mila I dati diffusi dalla Regione giovedì 12 marzo. Due le persone in rianimazione a Cosenza. Effettuati in totale 360 tamponi

Condividi su









CATANZARO Ecco il bollettino quotidiano diffuso oggi, giovedì 12 marzo, dalla Regione Calabria riguardo all’emergenza Coronavirus. In Calabria ad oggi sono effettuati 360 tamponi.

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 35, quelle negative sono 325.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: 5 in reparto;

– Cosenza: 7 in reparto; 2 in rianimazione; 1 in isolamento domiciliare;

– Reggio Calabria: 4 in reparto; 6 in isolamento domiciliare; 1 guarito;

– Vibo Valentia: 4 in isolamento domiciliare;

– Crotone: 5 in isolamento domiciliare.

I soggetti in quarantena volontaria sono 2382, così distribuiti:

– Cosenza: 430;

– Crotone: 140;

– Catanzaro: 396;

– Vibo Valentia: 363;

– Reggio Calabria: 1053.

Le persone giunte in Calabria negli ultimi quattordici giorni, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 5008.