Il “pugno duro” di Abramo: imposte 240 quarantene obbligatorie Fioccano le ordinanze del sindaco di Catanzaro sulla base delle segnalazioni dell’Azienda sanitaria provinciale

CATANZARO Sono 240 le ordinanze di prescrizione di quarantena obbligatoria con sorveglianza attiva sottoscritte nella giornata di oggi dal sindaco Sergio Abramo. Lo riferisce una nota di Palazzo De Nobili. I provvedimenti sono stati adottati a seguito della ricezione dell’elenco redatto dal Dipartimento di prevenzione dell’Asp nell’ambito delle misure previste per il contenimento del contagio del coronavirus. «Con queste disposizioni – ha commentato Abramo – mettiamo in pratica l’obbligo di tutela e di prevenzione della salute necessaria a fronteggiare il rischio di diffusione del Covid-19 sul nostro territorio. L’amministrazione, facendo seguito alle prescrizioni imposte a livello regionale, intende garantire il più ampio presidio e controllo sociale. A tal fine, sono stati comunicati alle forze dell’ordine i nominativi dei soggetti interessati da quarantena obbligatoria e che, in caso di mancata osservanza degli obblighi previsti, possono essere sanzionati».