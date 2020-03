Coronavirus, parte il reclutamento di medici e specializzandi La Regione pubblica il primo avviso per costituire un elenco di professionisti da fornire alle Aziende del sistema sanitario regionale per l’assunzione. Contratti da 6 mesi a un anno, nessun diritto alla stabilizzazione

CATANZARO È il primo passo verso l’aumento dell’organico del Sistema sanitario regionale. Incremento di cui ci sarebbe bisogno a presidente dall’emergenza Coronavirus ma che, nella contingenza, diventa indispensabile. Giovedì sera la Regione Calabria ha pubblicato l’«avviso pubblico per la manifestazione d’interesse finalizzata ad acquisire la disponibilità di medici specialisti, medici specializzandi e medici laureati a prestare attività clinico-assistenziale». L’intervento si rende necessario per prevenire situazioni di “assedio” delle strutture sanitarie dovute a un eventuale aumento dei casi registrati (in Calabria, secondo i dati della Regione, al momento sono 35 i contagiati).

Il provvedimento pubblicato non cita il numero di professionisti da assumere. Ma è finalizzato a «costituire un apposito elenco aperto di medici disponibili a prestare attività necessaria a garantire l’erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenze derivanti dalla diffusione del Covid-19».

L’Amministrazione regionale, una volta ricevute le manifestazioni di interesse, fornirà le necessarie indicazioni alle proprie Aziende affinché possano procedere all’assunzione e al conferimento dell’incarico. «I rapporti di lavoro – si legge nell’avviso – avranno durata non superiore a 6 mesi ed eventualmente prorogabili in ragione dello stato di emergenza sino al 2020». Al massimo dureranno un anno «e non sono rinnovabili». Nessuno degli assunti in emergenza acquisirà il diritto «all’assunzione o al conferimento dell’incarico».

I medici dovranno essere specializzati o specializzandi in Anestesia e rianimazione, Pneumologia, Malattie infettive, Cardiologia, Medicina interna, Medicina d’urgenza o Radiodiagnostica. Più in generale, però, si cerca personale laureato in Medicina.

Possono partecipare al presente avviso anche i laureati in medicina e chirurgia, anche se privi della cittadinanza italiana, abilitati all’esercizio della professione medica secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza, previo riconoscimento del titolo. La candidatura alla manifestazione di interesse, allegando C.V. e documento di identità, deve essere indirizzata esclusivamente al seguente indirizzo pec: aggepersonale.salute@pec.regione.calabria.it Le candidature dovranno essere trasmesse entro e non oltre il 19 marzo 2020. (ppp)