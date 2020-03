Diamante, il sindaco Magorno chiude campeggi e villaggi Tutti gli eventuali ospiti presenti nelle strutture interessate dovranno lasciarle entro le 21 di questa sera

DIAMANTE Il sindaco di Diamante, Ernesto Magorno ha disposto la chiusura immediata e fino al 3 aprile prossimo di tutte le strutture camping e villaggi turistici presenti sul territorio comunale. «Tutti gli eventuali ospiti presenti nelle strutture interessate – si legge in un comunicato stampa – dovranno lasciarle entro le 21 di questa sera. La disposizione sindacale si inquadra nei numerosi provvedimenti presi in queste ore per fronte all’emergenza rappresentata dall’epidemia Coronavirus e finalizzate ad evitare i contatti e gli spostamenti delle persone». Il Sindaco scrive inoltre che «nell’ottica di assicurare la tutela della salute dei cittadini ha emanato un invito alla chiusura temporanea, e fino al 3 aprile, anche a tutte le attività non strettamente necessarie per l’approvvigionamento alimentare e farmaceutico e non espressamente sospese nel Dpcm dell’11 marzo». Nell’atto si invitano le attività «a restare comunque disponibili e reperibili per la cittadinanza».