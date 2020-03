L’Arcivescovo Bertolone domenica presiederà due celebrazioni eucaristiche in diretta Facebook L’Arcivescovo Bertolone metterà nelle intenzioni delle Sante Messe i sofferenti e quanti vivono situazioni di dolore e di tribolazione a causa del Coronavirus

Condividi su









CATANZARO Domenica 15 Marzo 2020 l’Arcivescovo metropolita di Catanzaro-Squillace e presidente della Conferenza episcopale calabra, mons. Vincenzo Bertolone presiederà due celebrazioni eucaristiche, senza concorso di popolo: la prima alle ore 9.30, presso la Basilica della Madonna di Porto in Gimigliano, e poi alle 11.30 presso la Basilica dell’Immacolata di Catanzaro. Le celebrazioni verranno trasmesse in diretta sui canali ufficiali Facebook del Santuario di Porto (www.facebook.com/madonnadiporto) e del seminario liceale (https://m.facebook.com/seminariominorecatanzaro). L’Arcivescovo Bertolone metterà nelle intenzioni delle Sante Messe i sofferenti e quanti vivono situazioni di dolore e di tribolazione a causa del Coronavirus, nonché i medici e gli infermieri, impegnati in prima linea per salvare vite umane, invocando l’intercessione della Vergine Maria per proteggere i fedeli e i cittadini di tutto il mondo ed in particolare quelli che risiedono nel territorio dell’Arcidiocesi da questa grave emergenza sanitaria. Giovedì 19 alle ore 21, inoltre, sempre a porte chiuse, il Presule guiderà il santo Rosario dalla parrocchia di San Giuseppe a Piano casa: la preghiera sarà trasmessa in diretta sui canali del seminario liceale (https://m.facebook.com/seminariominorecatanzaro).