Nuovo “esodo” dal Nord, la Santelli:«Mettetevi in quarantena e avvisateci» Il presidente della Regione su Facebook: «Il prefetto di Catanzaro mi ha rassicurato sulla capillarità dei controlli»

CATANZARO «Nelle scorse ore abbiamo assistito a un altro “esodo” di persone provenienti dal Nord Italia e che stanno per arrivare anche in Calabria. Voglio tranquillizzare i calabresi: ho sentito il Prefetto di Catanzaro che mi ha rassicurata sulla rete dei controlli che saranno capillari, ai fini della prevenzione del contagio». Così, su Facebook, il presidente della Regione Jole Santelli, che oggi a Omnibus de La7 ha spiegato che la Regione si sta attrezzando per farsi trovare pronta nel caso di un’emergenza. «A coloro che in queste ore hanno fatto ritorno – ricorda la Santelli – raccomando di rispettare il periodo di quarantena e di comunicare immediatamente la propria presenza in Calabria alle autorità sanitarie locali e attraverso il sito https://emergenzacovid.regione.calabria.it».