Il ministero dei trasporti stoppa i treni notturni A comunicarlo è il ministro Paola De Micheli. Il divieto sarà valido fino al prossimo 25 marzo. Nessuna limitazione per i treni merci, a Trenitalia sarà garantita la possibilità di modulare il servizio Intercity

ROMA C’è lo stop ai treni notturni: a partire da questa sera, sabato 14 marzo, non saranno più disponibili. È arrivata la decisione ufficiale da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha fatto sapere di aver intrapreso tale decisione alla luce del decreto firmato nella giornata di ieri dal ministro Paola De Micheli. Attraverso una nota è stato spiegato che il fine di questa scelta è quello di “contrastare e contenere l’emergenza sanitaria da Coronavirus: il Mit perciò sta continuando a lavorare «razionalizzando l’offerta in accordo con gli operatori sanitari, in considerazione del Dpcm dell’11 marzo». Ieri la titolare del Ministero dei Trasporti ha firmato un decreto per la riprogrammazione dell’offerta di trasporto ferroviario passeggeri, reso necessario dall’esigenza di «contrastare e contenere l’emergenza sanitaria da Coronavirus e a tutela dei viaggiatori e dei dipendenti delle imprese ferroviarie». È stato comunque assicurato per ogni direttrice «il collegamento con almeno una coppia di treni Trenitalia e NTV e garantisce tutti i servizi essenziali». A Trenitalia è stata inoltre garantita la possibilità di valutare «ulteriori rimodulazioni del servizio Intercity se la domanda di mobilità dovesse ridursi ancora rispetto al numero di treni programmati». Per il servizio di trasporto merci e di carattere emergenziale non è prevista alcuna limitazione. Infine nella nota si legge che le disposizioni del decreto «sono in vigore fino al 25 marzo e si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano».