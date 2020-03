Nella “trincea” di Cropani, il sindaco invita i cittadini all’autodenuncia L’appello di Mercurio a «chiunque sia entrato in contatto» con una donna risultata positiva al Covid. «Siamo tutti responsabili, ce la faremo»

CROPANI «E’ fondamentale autodenunciarsi se si è entrati in contatto diretto con il soggetto infetto». Il sindaco di Cropani, Raffaele Mercurio, prova a reagire nella “trincea” nella quale il comune sulla costa jonica catanzarese è entrata dopo la notizia della positività al Coronavirus di una donna. Con un comunicato postato anche sulla sua pagina facebook, Mercurio ricostruisce la situazione con l’obiettivo di «rasserenare tutta la popolazione e, allo stesso tempo, ben spiegare il da farsi in questi casi». Mercurio rileva che «il soggetto in questione è arrivato a Cropani lunedì 2 marzo scorso, quando ancora era “vigente” il Dpcm del 23 febbraio. Da notizie acquisite, a partire dal 4 marzo il soggetto non è più uscito di casa e dall’8 marzo non ha più visto nessuno nemmeno in casa. Tra l’altro a seguito del Dpcm uscito l’8 marzo 2020 il soggetto, attraverso un familiare che vive a Milano, ha seguito l’iter necessario per la messa in quarantena volontaria che lo stesso Dpcm nel frattempo aveva imposto allargando la zona rossa a tutta la Lombardia». Il sindaco di Cropani comunica poi che ci si è messi in contatto con la task force regionale e si è stabilito che nei prossimi giorni il Dipartimento prevenzione dell’Asp di Catanzaro «valuterà la nostra richiesta per esecuzione dei primi tamponi sulle persone entrate in contatto diretto con il soggetto affetto da Covid–19, senza escludere l’adozione di appropriati e specifici provvedimenti». Per questo Mercurio ritiene «fondamentale autodenunciarsi se si è entrati in contatto diretto con il soggetto infetto. Ciò verrà fatto nella speranza che il soggetto affetto dal virus non abbia contagiato nessuno, in caso contrario – aggiunge il sindaco – siamo pronti e preparati per mettere in circolo misure adatte alla situazione. In queste ore si è lavorato alla ricostruzione del caso facendo mettere in quarantena chi è entrato in contatto diretto e i conviventi di questi ultimi». «Oggi abbiamo poche ma essenziali armi per arginare l’emergenza sanitaria, una di queste è essere responsabili verso noi stessi e verso gli altri. Seguendo rigidamente le regole che ci sono state impartite». Cropani, così come tutta l’Italia, verrà fuori da questa delicata fase». Ne è convinto, Raffaele Mercurio: un sindaco in “trincea”.