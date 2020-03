Le mascherine griffate Talarico in aiuto della regione Calabria Il produttore di cravatte produrrà 10mila pezzi che saranno acquistabili tramite un’offerta libera. Il ricavato sarà devoluto alla regione Calabria per l’acquisto di materiale per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. «Metto a disposizione quello che sono in grado di fare»

CATANZARO «Produrremo mascherine con lo sfrido dei tessuti. Il ricavato sarà devoluto alla Regione Calabria per l’acquisto di materiale sanitario. Credo che sia un momento in cui noi tutti dobbiamo essere generosi e mettere a disposizione del popolo ciò che siamo capaci a fare. J.F. Kennedy disse: “Non chiederti cosa il tuo paese può fare per te, chiediti cosa puoi fare tu per il tuo paese”». Con queste parole, Mario Talarico, noto in tutto il mondo per la produzione di cravatte ha deciso di contribuire alla lotta che l’intera nazione sta affrontando per combattere la pandemia da Coronavirus. Il ricavato delle mascherine prodotte dall’artigiano sarà devoluto alla Regione Calabria. «Mi sono chiesto cosa io possa fare in questo tragico momento per l ‘Italia per la “mia” terra, per la Calabria.

Dallo sfrido dei tessuti, ho pensato di produrre mascherine anche se non omologate, ma sicuramente protettive.

Dal 24 marzo saranno disponibili 10.000 mascherine, ne stiamo producendo al ritmo di 500 al giorno (minimo) e stiamo incrementando il quantitativo giornaliero. Inizialmente avrei voluto omaggiarle, ho però poi pensato che in Calabria, terra mia natia, c’è una grande carenza di materiale sanitario. Ho sentito il Presidente della Regione Jole Santelli, alla quale ho prospettato la possibilità di attivare una raccolta fondi tramite un’ offerta libera. I soldi transiteranno su un conto dedicato. L’intero il ricavato sarà devoluto interamente alla Regione Calabria con lo scopo di acquistare materiale necessario per un eventuale emergenza Covid-19 in Calabria. Il ricavato sarà rendicontato da uno studio di commercialisti e revisori contabili che ringrazio per la disponibilità. Sono in molti in tutta Italia che ci stanno richiedendo le mascherine, questo è un modo per darci un abbraccio virtuale nord e sud e far vedere l’unità di una nazione. Da martedì sul nostro sito www.talaricocravatte.com e sui social – Facebook – Instagram – Linkedin: “Talarico Cravatte” ci saranno tutte le istruzioni per aderire alla campagna raccolta fondi Talarico per la Calabria».