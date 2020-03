Coronavirus, registrato il primo contagio nella Locride A comunicarlo è il primo cittadino Giovanni Calabrese. «Si stanno effettuado tamponi anche alle persone che sono entrate in contatto con il nuovo paziente».

REGGIO CALABRIA Sale il numero di pazienti contagiati da Coronavirus in Calabria. Ai pazienti già certificati, si aggiunge anche un cittadino di Siderno ma che si trova a Locri. A darne notizia è il primo cittadino, Giovanni Calabrese, che nel rinnovare l’invito ai suoi concittadini nel rimanere a casa, evidenzia anche come «siano in corso anche dei controlli nei confronti di altre persone che sono state in contatto con il paziente risultato positivo». Come da prassi, gli esiti elaborati nei laboratori di virologia devono essere confermati dai laboratori dell’istituto superiore di sanità. Nella provincia di Reggio Calabria, secondo l’ultimo bollettino diramato dal Gom, i casi positivi confermati sono 29. Le persone positive al test ricoverate in ospedale sono attualmente 11, di cui 2 sono in Terapia intensiva